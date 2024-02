Piłkarz Wisły Kraków Szymon Sobczak: Z pięknym futbolem w tej lidze może być różnie. Musimy być skuteczni

Przy okazji meczu z GKS Tychy na stadionie przy ul. Reymonta Szymon Sobczak odebrał nagrodę za piłkarza grudnia Fortuna 1 Ligi. W spotkaniu nie wystąpił w pierwszym składzie. Na boisko wszedł w 72 minucie. W końcówce meczu piłkarze "Białej Gwiazdy" robili co mogli, by chociaż wywalczyć remis, ale nie udało się im trafić do bramki.

"Trzeba punktować regularnie"

Proszony o komentarz do meczu z GKS Tychy Szymon Sobczak odpowiedział: - Nie lubię oceniać, nie do mnie to należy. Gra musi wyglądać dobrze przez większą spotkania. Przeciwnik może mieć jedną sytuację, wykorzystać ją i późnij zamknąć się w obronie. Tak to się kończy.

Napastnik Wisły zwraca uwagę, że drużyna powinna wyciągnąć wnioski z tego, co wydarzyło się w poprzedniej rundzie: - Przez połowę listopada i grudnia goniliśmy czołówkę. Nie możemy sobie teraz pozwolić na to, by rywale nam odjechali. Musimy być mądrzejsi. O to głównie miałbym pretensje do siebie, jako zawodnik. Takie wnioski powinniśmy mieć też jako zespół. Nie ukrywajmy, błędy i porażki będą się zdarzać. To jest sport i taka jest piłka, ale wiemy, jak ta liga jest ciężka. To co wypracowaliśmy sobie w grudniu teraz trzeba kontynuować.

Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z GKS-em Tychy

Szymon Sobczak dodał również: - Wiemy, że trzeba punktować regularnie. Do bezpośredniego awansu do ekstraklasy nie wystarczy w tej lidze granie w kratkę. Trzeba mieć serie zwycięstw, od razu widać to w tabeli. Pokazała to końcówka listopada i cały grudzień, kiedy z 10 lokaty potrafiliśmy wskoczyć do czołówki. W tym roku wygraliśmy pierwszy mecz. Teraz mieliśmy spotkanie, w którym trzeba było pokazać piłkarski charakter. Najważniejsze jest teraz to, byśmy wszyscy wzięli odpowiedzialność za zespół, bo nie będzie wiele miejsca na pomyłki i błędy.