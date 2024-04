PiS podsumowało wyniki wyborów na Sądecczyźnie. „Jesteśmy i będziemy opozycją wobec prezydenta Handzla” Klaudia Kulak

21 mandatów do sejmiku województwa małopolskiego, 18 mandatów do rady powiatu nowosądeckiego oraz 10 mandatów do rady miasta Nowego Sącza. Takim wynikiem dla PiS zakończyły się wybory samorządowe na Sądecczyźnie. - Będziemy kontynuować politykę inwestycji w region oraz wsparcia i pomocy dla społeczeństwa i poprawy warunków życia w naszym regionie - zapewnił poseł Mularczyk. Skomentował również wynik wyborów prezydenckich w Nowym Sączu.