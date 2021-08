Plakatobranie w krakowskim Małopolskim Ogrodzie Sztuki: kup bilet a dostaniesz plakat!

Każdy, kto we wtorek 10 sierpnia kupi bilet na seans odbywający się w Kinie Pod Baranami lub w sali kinowej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, będzie mógł dołączyć wziąć udział w Plakatobraniu. Kinowe zbiory będą dostępne od godz. 14 do 18 w przestrzeni Małopolskiego Ogrodu Sztuki (ul. Rajska 12), na poziomie -1. O muzyczną oprawę wydarzenia zadba od godz. 16 do 18 elektroniczny duet SARAPATA - dobrze znani kinowej publiczności bracia Michał Sarapata i Mateusz Sarapata z Krakowa.