Po otwarciu nowej obwodnicy Chełmca wójt chce zakazu ruchu ciężarówek z centrum gminy

Bernard Stawiarski, wójt gminy Chełmiec chciałby, aby z centrum gminy wyprowadzić ruch samochodów ciężarowych. - Najlepiej by było, gdyby samochody ciężarowe w ogóle nie jeździły tą drogą koło gminy. Wyjątkiem byliby dostawcy, którzy muszą dowieźć towar do sklepów - przyznał w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.

Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy Chełmca, będą mogli liczyć na rozładowanie ruchu w centrum miejscowości, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa. Wybudowanie drogi przyspieszonej wpłynie również na poprawę komfortu podróżowania.

Obwodnica Chełmca to jedna z najbardziej wyczekiwanych dróg na Sądecczyźnie. Połączyła bowiem dwie obwodnice Nowego Sącza - północną i zachodnią, które powstały w 2015 roku.

Co trzeba byłoby zrobić, aby wprowadzić ten plan w życie? Jak wyjaśnia wójt, jest to droga wojewódzka, dlatego decyzja należy do marszałka. - Z kolei ograniczenie ruchu na ul. Papieskiej i Podegrodzkiej zależałoby od starosty. Będziemy za tym lobbować - zapewnia wójt.

Jego zdaniem będą to korzyści nie tylko dla mieszkańców i kierowców, którzy od lat w godzinach szczytu stoją tam w długich korkach, ale również dla samych dróg, które nie będą tak obciążone, a co za tym idzie nie będzie trzeba ich tak często remontować.