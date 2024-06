Po pijanemu wjechał do ogrodu prywatnej posesji w Jawiszowicach i zbiegł z miejsca zdarzenia. Szybko został ujęty przez policję

- Za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz konfiskata pojazdu, jeśli badanie stanu trzeźwości wykaże, co najmniej 1,5 promila alkoholu. W tym przypadku mężczyzna był jedynym właścicielem pojazdu, w związku z tym jego samochód został zabezpieczony na poczet przyszłej kary – informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy oświęcimskiej policji.