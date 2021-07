Po rocznej przerwie do stadniny w Regietowie powróciły operowe koncerty

Koncert w reżyserii świetnie znanego bywalcom regietowskich koncertów Roberta Dymowskigo poprowadził Andrzej Krusiewicz. Śpiewakom towarzyszyć będzie zespół Amabilis. Widownia żywo reagowała na docierające do nich ze sceny dźwięki. Tym razem nie był to jeden spektakl, ale wspaniałe zestaw arii operowych i operetkowych uzupełniony o piękne melodie musicalowe. W drugiej części koncertu mieliśmy okazje usłyszeć popularne piosenki w operowych aranżacja. Artyści pokazali, że w zasadzie każda piosenka, jeśli wykonuje ja osoba, obdarzona wspaniałym głosem nadaje się do operowej interpretacji.

Na zakończenie koncertu Robert Dymowski zdradził co zobaczymy i usłyszymy za rok. Będzie to opera której premiera odbyła się w niedzielę 1 marca 1794 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie. Muzyka jest autorstwa Jana Stefaniego a autorem libretta jest Wojciech Bogusławski. Opara ta jest uważana za pierwszą operę narodową a jej tytuł to Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale