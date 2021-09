Pociąg retro wyjedzie na trasę już w ten weekend! Trzy opcje wycieczek

- Wprost nie możemy się doczekać! - przyznaje sądeczanka Anna Michalik, która wraz z mężem i dwójką dzieci zamierza wybrać się w sobotę z Nowego Sącza do Muszyny. - Zawsze gdy tylko pojawia się okazja przejażdżki pociągiem retro, staramy się z niej korzystać. Dzieciakom podoba się coś innego, zaś my jesteśmy zakochani w klimacie retro. Poza tym to atrakcja na cały dzień, a wolne od pracy dni należy wykorzystywać na ile się da – dodaje nasza rozmówczyni.

W sobotę organizator, którym jest Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei zaprasza pasażerów w podróż z Nowego Sącza przez Piwniczną Zdrój do Muszyny. Dokładny rozkład jazdy można zobaczyć na stronie kolejegalicyjskie.pl

Sobota, 8:50 – odjazd ze stacji Nowy Sącz, po drodze postoje na stacjach: Stary Sącz 9:01-9:11, Rytro 9:25-9:35, Piwniczna 9:49-10:14, Żegiestów 10:34-10:49, Andrzejówka 10:58-11:06 (postój techniczny). 11:18 – przyjazd do Muszyny. 17:55 – przyjazd do stacji Nowy Sącz.