Podhale. Czołowe zderzenie osobówek w Skawie. Trzy osoby mają ciężkie obrażenia

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca osobowego audi jadący od strony Rabki z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia. W fordzie jechało trzech obywateli Węgier - dwie kobiety i mężczyzna. Do szpitala trafiły wszystkie cztery osoby. Ciężko ranne są trzy: dwie kobiety i kierowca audi - mówi asp. Dorota Garbacz z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Na miejsce wezwane zostały karetki pogotowia, a także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmigłowiec zabrał do krakowskiego szpitala najciężej ranną osobę - obywatelkę Węgier. Pozostałe osoby zostały przewiezione karetkami do szpitali w Nowym Targu i w Suchej Beskidzkiej. W sumie w dwóch autach jechały cztery osoby.

Do wypadku doszło przed północną w nocy z poniedziałku na wtorek. Na drodze krajowej zderzyły się dwa auta osobowe - audi i ford. Siła uderzenia była bardzo duża. Oba pojazdy zostały mocno zniszczone. Przybyli na miejsce strażacy musieli rozcinać karoserię, by wydostać jedną z rannych osób.

Kierujący audi to mieszkaniec powiatu limanowskiego. Od kierujących została pobrana krew do badania na zawartość alkoholu. Zaraz po wypadku droga krajowa była całkowicie zablokowana przez ok. 3 godziny.