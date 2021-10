Podhale. Metropolita krakowski modlił się z góralami z Białki Tatrzańskiej i Zębu Łukasz Bobek

Abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski w niedzielę wziął udział w uroczystościach 100-lecia poświęcenia i 10-lecia konsekracji kościoła w Zębie w gm. Poronin, a także 100-lecia konsekracji kościoła w Białce Tatrzańskiej. - Jeżeli Matka Najświętsza broniła nas i dawała nadzieję w najbardziej trudnych czasach, to przecież niemożliwe, by nie słyszała naszych wołań, była obojętna na nasze modlitwy, zwłaszcza modlitwę różańcową - mówił do górali metropolita krakowski.