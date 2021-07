Podhale. Powalone drzewa, uszkodzone dachy. To była bardzo niespokojna noc pod Tatrami red.

Sprawdziły się prognozy. Burza uderzyła na Podhalu w nocy. Straż pożarna na całym Podtatrzu zanotowała ok. 60 interwencji. Głównie do powalonych drzew. Te spadały na drogi, na samochody. Silny wiatr uszkodził dachy. W Czarnym Dunajcu piorun uderzył w komin i zwalił go.