Podhale. Spory poślizga na obwodnicy Waksmundu. Kiedy kierowcy pojadą nową drogą? Łukasz Bobek

Część obwodnicy Waksmundu, Ostrowska i Łopusznej jest już gotowa od grudnia 2020 roku. Do tej pory jednak kierowcy nie mogą nią jeździć Łukasz Bobek Zobacz galerię (6 zdjęć)

Najprawdopodobniej we wrześniu oddana do użytku zostanie część obwodnicy wsi Waksmundu, Ostrowsko, Łopuszna w powiecie nowotarskim. Droga jest gotowa od grudnia 2020 roku. Jednak do tej pory nie udało się Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie uzyskać wszystkich odbiorów.