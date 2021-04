Podhale. Tak dawniej wyglądał wypas owiec w górach. Zobaczcie dawnych baców na starych zdjęciach Łukasz Bobek

Św. Wojciecha za nami, a to oznacza, że bacowie gnają owce na hale. Zaczyna się kolejny sezon wypasu owiec. Owce w Tatrach były od zawsze. Dawniej górale wypasali stada wysoko w halach. To była wyjątkowo ciężka robota. Jak to dawniej wyglądało? Zobaczcie na unikatowych archiwalnych zdjęciach.