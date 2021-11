Podróżowanie z psem przewodnikiem rodzi problemy. Okazuje się jednak, że ich rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki

W opisywanej przez nas sytuacji kierowca taksówki odmówił przewozu psa przewodnika, tłumacząc to tym, że autem mogą też jeździć osoby z alergią, w tym dzieci. Proponował niedowidzącemu, aby skorzystał z auta typu van, które jest przystosowane do tego typu przewozów. Ten jednak chciał wsiąść do samochodu osobowego. Ostatecznie pasażer, razem ze swoim psem zostali przewiezieni vanem.

Edyta Burzyńska z Polskiego Związku Niewidomych potwierdza, że zdarzają się sytuacje, kiedy niewidomi lub niedowidzący, którzy jadą z psami przewodnikami mają problem z przewoźnikami, głównie w busach, w których kierowcy odmawiają przewozu zwierząt.