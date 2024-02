Podtopienia na Podhalu. Zalana szkoła w Lipnicy, dom w Poroninie, droga w Zakopanem

Roztopy to efekt odwilży - dodatnie temperatury, opadów deszczu i wiatru - które to potęgują topnienie śniegu. Śnieg w wyższych partiach Tatr co prawda jeszcze nie topnieje - w górach nadal ujemna temperatura. Ale śnieg na podtatrzańskich polach w wielu miejscowościach zaczął znikać w szybkim tempie.

W efekcie doszło do podtopień. W powiecie nowotarskim straż pożarna interweniowała dwa razy - w Lipnicy Małej w gm. Jabłonka. Tam doszło do zalania piwnicy w miejscowej szkole podstawowej, a także prywatnej posesji. Całe podwórko stało w wodzie, a rowy melioracyjny nie był w stanie pomieścić całej wody.