Pogoda daje w kość, a kaloryfery zimne. Krakowianie wyczekują włączenia ogrzewania

Jak się dowiadujemy w MPEC, na razie skierowało tu wnioski o uruchomienie ogrzewania 15 odbiorców. - Przedsiębiorstwo rozpoczęło już dostawę ciepła do ich obiektów. Głównie są to pojedyncze budynki należące do wspólnot mieszkaniowych. Ciepło płynie również do jednej spółdzielni mieszkaniowej w południowym rejonie miasta i jednej szkoły - przekazuje Renata Krężel, rzecznik prasowy MPEC.

Rzeczniczka dodaje, że co roku, gdy już jest dużo chętnych na rozpoczęcie ogrzewania, MPEC zawiadamia, od jakiego terminu może zapewnić ciepłe kaloryfery wszystkim odbiorcom. Wtedy tylko ci administratorzy, którzy nie są tym zainteresowani, kontaktują się z MPEC, a reszcie ogrzewanie jest zapewniane. W zeszłym roku przedsiębiorstwo zaproponowało tym odbiorcom, którzy wcześniej nie rozpoczęli ogrzewania swoich budynków, dostawę ciepła od 24 września.