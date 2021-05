Pogoda na 18 maja. Wtorek z deszczem w całym kraju. Lokalnie pojawią się burze TVN METEO/x-news

We wtorek będzie pochmurno, ale pojawią się przejaśnienia. Okresami wystąpią opady deszczu do 10-20 l/mkw., na zachodzie i wschodzie burze z opadami do 20 l/mkw. Termometry pokażą od 14 st. C na Wybrzeżu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni i północno-zachodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 80 km/h.