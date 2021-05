Pogoda na 26 maja. Środa początkowo dość pogodna, z biegiem dnia bez chmur i deszczu tylko na południu Polski TVN Meteo/x-news

W środę przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające na zachodzie, północy i w centrum kraju do dużego z opadami deszczu i burzami. Temperatura od 15 st. C na Pomorzu, 17 w centrum kraju do 20 na Podkarpaciu i w Małopolsce, gdzie będzie słonecznie i bez deszczu, a słupki rtęci pokażą od 15 st. C na Podhalu do 20 st. C w Krakowie, Tarnowie, Chrzanowie i w Nowym Sączu. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, w porywach burzowych osiągający prędkość do 80km/godz.