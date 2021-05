Pogoda na 7 maja. W piątek śnieg w górach, a od niedzieli upalna pogoda

Piątek przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na południu i wschodzie kraju. Okresami mogą pojawiać się opady deszczu o sumie do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, a w Karkonoszach i Tatrach śniegu do 5-10 centymetrów. W Małopolsce na termometrach zobaczymy od 10 st. C w Nowym Targu do 15 st. C w Krakowie, Tarnowie, Chrzanowie, Nowym Sączu i Limanowej. Powieje z kierunków zachodnich, tylko na północy z północnego wschodu, słabo i umiarkowanie. Okresami porywy wiatru mogą być silniejsze i rozpędzać się w do 60 kilometrów na godzinę.