Pogoda na czwartek, 12 sierpnia. Powrót upalnej aury. Możliwe także burze

Czwartek przyniesie nam małe i umiarkowane zachmurzenie. Na północy kraju miejscami wystąpi słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany.

Piątek zapowiada się na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

W sobotę na Podlasiu pojawi się przelotny deszcz i burze (z opadami do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę). Poza tym będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Pomorzu do 31 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.