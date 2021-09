Pogoda na czwartek, 16 września. Nadchodzi ochłodzenie i deszcz. Pogoda na najbliższe dni TVN Meteo/x-news

Polska. W czwartek zachmurzenie będzie duże. Pojawią się opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy, postępujące od centrum na wschód kraju. W centrum oraz na południu kraju możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie początkowo południowo-wschodni, po przejściu frontu zacznie wiać na południowy zachód. Będzie słaby i umiarkowany, a w burzach silny rozpędzając się do 80 kilometrów na godzinę.