Pogoda na niedzielę, 24 października. Koniec z silnym wiatrem. Niedziela chłodna, ale z rozpogodzeniami

Poniedziałek zapowiada się na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie od 10 st. C na Podlasiu do 15 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

We wtorek przelotnie popada na północy, w pozostałych miejscach można spodziewać się pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.