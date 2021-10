Pogoda na sobotę, 2 października. Weekend ciepły i słoneczny TVN Meteo/x-news

Sobota będzie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.