Pogoda na środę, 24 listopada. Pochmurna aura TVN Meteo/x-news

W środę do Polski będzie napływać wilgotne powietrze z zachodu, a to oznacza, że będzie przeważnie pochmurno. Na zachodzie oraz południu możliwe są niewielkie przejaśnienia. Temperatura wyniesie od 4 stopni w Suwałkach do 9 w Szczecinie.