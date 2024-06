Wielka tęcza „wyrasta” z Wawelu. Taki widok w Krakowie to rzadkość! Przepiękne zdjęcie zachwyciło tysiące internautów

Piękna tęcza nad Krakowem

Uchwycenie tak wyjątkowego momentu wydawałoby się jest czystym łutem szczęścia. To prawda, ale w tym przypadku zdjęcie zostało dobrze zaplanowane już wcześniej - Przyznam się bez bicia - miałem nosa Obserwacja kamerek i prognoz pogody dawała szansę na to, że zachód może być naprawdę ciekawy, dlatego dość spontanicznie udałem się w okolice Mostu Dębnickiego by w gotowości wyczekiwać co zadzieje się na niebie. Spodziewałem się czerwonego nieba, intensywnie podświetlonych przez zachodzące słońce chmur, ale tego, że pojawi się tęcza nie mógł przewidzieć chyba nikt. Bo przecież wcześniej nie było żadnego deszczu! – komentuje Jan Ulicki.