Pogoda na wtorek, 21 września. Więcej słońca, ale wciąż chłodno TVN Meteo/x-news

Wtorek będzie bardziej pogodny i w większości bez opadów, jedynie na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim może lekko popadać. Temperatura od 9 stopni w Białymstoku do 16 stopni w Zielonej Górze. W Małopolsce najchłodniej będzie na Podhalu, gdzie na termometrach zobaczymy 9 st. C, a najcieplej w Oświęcimiu, Wadowicach i Tarnowie - 13 st. C. Środa zapowiada się podobnie do wtorku, ale w czwartek spodziewane jest lekkie ocieplenie.