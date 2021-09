Pogoda na wtorek, 7 września. Pogodnie i ciepło, w Krakowie na termometrach 22 stopnie TVN Meteo/x-news

Wideo

We wtorek 7 września spodziewane jest zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura od 16 stopni na Podlasiu do 24 na Dolnym Śląsku. W Małopolsce na termometrach zobaczymy od 15 st. C na Podhalu do 22 st. C w Krakowie, Chrzanowie i Tarnowie. Wiatr słaby, z południa. Ciśnienie waha się, w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa.