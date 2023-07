Pogrzeb 24-letniego Patryka P. Zginął w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie Agnieszka Malinowska

W piątek, 21 lipca, na krakowskim cmentarzu Grębałów odbył się pogrzeb 24-letniego Patryka P., który zginął podczas głośnego wypadku, do którego doszło w nocy z 14 na 15 lipca przy moście Dębnickim. To on kierował autem. Żegnali go bliscy i znajomi.