Poland Business Run 2023. 9 maja początek zapisów do biegu charytatywnego. Limit miejsc w Krakowie - 1800 sztafet!

Bieg na szlachetny cel

Środki finansowe trafią m.in. do 33-letniego Jana Folgi, byłego członka kadry narodowej w rajdach enduro i aktualnego wicemistrza świata w parawioślarstwie, który po złamaniu kręgosłupa potrzebuje wózka, a także do 44-letniego Norbertowi z Małopolski, który w 2011 roku przeszedł amputację nogi w wyniku wypadku, a teraz pracuje w firmie produkującej urządzenia chłodnicze, trenuje amp futbol, a wolny czas spędza z dziećmi (jego proteza ma już kilkanaście lat i wymaga wymiany).

Na zawodach na krakowskich Błoniach - tak jak w ubiegłym roku - gwarantujemy atmosferę i niezwykłe emocje, towarzyszące dużej imprezie sportowej. Ale nie zapominamy też o osobach, które wolą biegać wirtualnie, czyli w swoim tempie, po ulubionych ścieżkach czy w czasie urlopu. Start z aplikacją to, oprócz wymienionych korzyści, także możliwość zaproszenia do udziału współpracowników czy klientów z różnych części świata, do czego bardzo zachęcamy – Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Poland Business Run 2023 - zapisy

W tym roku zapisy do imprezy rozpoczną się 9 maja i potrwają do 31 maja lub wyczerpania limitu miejsc (w przypadku zawodów w Krakowie). Do 31 sierpnia będzie można dołączyć do biegu, wybierając pakiet startowy z wirtualnym numerem i medalem. Rejestracja drużyn odbywa się online przez stronę organizatora.