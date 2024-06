Policja ma wizerunek sprawcy oszustwa na „wypadek drogowy” w Polane Wielkiej. Pomóż ustalić jego tożsamość

Przypomnijmy, że do 74-letniej mieszkanki Polanki Wielkiej (6 czerwca 2024), na telefon stacjonarny zadzwoniła kobieta podająca się za policjantkę. Oszustka przekazała, że wnuczka seniorski z Polanki Wielkiej miała wypadek drogowy. Śmiertelnie potrąciła kobietę w ciąży, a teraz grozi jej 8 lat więzienia. Przekazała również, że są potrzebne pieniądze na kaucję, aby wnuczka nie poszła do więzienia. Pokrzywdzona zgodziła się. Zgodnie z poleceniami oszustów, seniorka spakowała pieniądze do reklamówki. Po kilkunastu minutach na teren posesji wszedł mężczyzna, któremu seniorka przekazała reklamówkę z pieniędzmi. Po odebraniu reklamówki mężczyzna pospiesznie opuścił posesję.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli nagranie z monitoringu, na którym utrwalony został wizerunek sprawcy. Jest to mężczyzna w wieku około 30 do 40 lat, szczupłej budowy ciała. Na głowie miał czarną czapkę z daszkiem, a na twarzy maseczkę. Ubrany w koszulę z długim rękawem w białe i czarne pionowe prążki oraz długie ciemne spodnie.