Policjanci i inspektorzy ruchu MPK sprawdzą, czy pasażerowie zasłaniają usta i nos. Za łamanie zasad grozi mandat

Kontrole będą prowadzone przez nieumundurowanych policjantów i inspektorów ruchu MPK, którzy będą wsiadać zarówno do tramwajów jak i autobusów w różnych miejscach miasta.

- Warto podkreślić, że MPK w Krakowie od samego początku pandemii SARS CoV-2 podejmuje wiele działań w trosce o bezpieczeństwo pasażerów, klientów i pracowników, m.in. każdego dnia dokładnie dezynfekowane są wszystkie pojazdy - czytamy w komunikacie krakowskiego magistratu.

To nie pierwszy raz, gdy w autobusach i tramwajach w Krakowie MPK wspólnie z policjantami prowadzi kontrole, dotyczące prawidłowego zasłaniania nosa oraz ust. Podobnie było w ubiegłym roku - również w okresie wakacyjnym.

Policja przypomina, że osobę nienoszącą maseczki może ukarać mandatem do 500 złotych. W rażących przypadkach może skierować sprawę nawet do sanepidu, który może nałożyć karę do 30 tys. zł. Takim przypadkiem może być też awantura podczas kontroli. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są osoby chore, między innymi na astmę, oraz kobiety w ciąży.