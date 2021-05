Politycy PiS ruszyli w kraj i chwalą Polski Ład. Wielu szczegółów wciąż nie ma. Polski Ład jak Gwiezdne Wojny – ma być "nową nadzieją"

Towarzyszący mu senator Marek Pęk podkreślał, że Polski Ład to szansa zbudowania nowoczesnego, ale i sprawiedliwego państwa, gdzie nie tylko rozwijają się pojedyncze, wąskie grupy, ale gdzie jest rzeczywiście zrównoważony rozwój, gdzie jest miejsce dla ludzi młodych, dla klasy średniej. - To wszystko wielkie wyzwania i cele rządu PiS na kolejne lata - dodał.

W Krakowie minister Adamczyk ze swoją konferencją pojawił się przed premierem, ale jak mówił, szef rządu jest zawsze pierwszy. - To, co robimy, jest skoordynowane. Nie ma przypadku i inicjatyw nieskoordynowanych. Debata publiczna nad Polskim Ładem jest konieczna w całym kraju, a spotkania z mediami odbywają się w każdym z okręgów PiS (struktury PiS w kraju pokrywają się z okręgami wyborczymi do Sejmu – red.). Sam premier zachęcał wszystkich członków rządu, aby udać się tam, gdzie to możliwe, żeby spotykać się z mediami w pierwszych kilkudziesięciu godzinach od ogłoszenia Ładu, bo to po prostu nasza przyszłość – powiedział Andrzej Adamczyk.