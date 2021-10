Polsko - Słowackie zderzenie na krajówce w dolinie Popradu. Efekt - jedna osoba w szpitalu Stanisław Śmierciak

Jedna osoba ucierpiała tak dotkliwie, że musiała trafić do szpitala. To przykry rezultat zderzenia dwóch samochodów osobowych w Polski i ze Słowacji na biegnącej doliną Popradu drodze krajowej nr 87 prowadzącej z Nowego Sącza do przejścia granicznego na Słowację Piwniczna-Zdrój / Mniszek nad Popradem.