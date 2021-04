Pomocnik Limanovii Sylwester Tokarz po hat-tricku: Wielka satysfakcja

Wygrać na trudnym terenie w Słopnicach to w tym sezonie nie lada wyczyn. Ta sztuka udała się jedynie trzem klubom w tym właśnie Wam - Limanovii. Już jadąc do Słopnic wiedzieliśmy o tym, że mecz z Sokołem z pewnością nie będzie łatwy. Chociażby z tego względu, że stadion Sokoła jest specyficzny – mają tam wąskie boisko i sztuczną nawierzchnię. Dlatego ta wygrana cieszy nas jeszcze bardziej.

Jakie to uczucie zapewnić swojej drużynie wygraną w derbach w dodatku po hat-tricku? To z pewnością wielka satysfakcja ponieważ nieczęsto udaje się zdobyć trzy gole w jednym meczu, tym bardziej w pojedynku derbowym. Chciałbym też jednak podkreślić przy okazji, że te trafienia są zasługą i sukcesem całej naszej drużyny. Wszyscy na nie zapracowaliśmy.

Kto pańskim zdaniem będzie dla Was najgroźniejszym rywalem w wyścigu o pierwsze miejsce? Tak naprawdę każdy najbliższy mecz będzie dla nas tym bardzo ważnym. W tym momencie tracimy do pierwszego miejsca cztery punkty, dlatego już nie możemy sobie pozwalać na tracenie punktów.

Następny mecz zagracie w środę 28 kwietnia na własnym stadionie ze Skalnikiem (aktualizacja: wygrana Limanovii 3:1 - przyp. red.). Ekipa z Kamionki Wielkiej jest w przysłowiowym gazie, ostatnio rozbiła 5:0 Orkana Szczyrzyc. Następnie w niedzielę 2 maja w Maniowych rozegracie arcytrudny mecz z liderem Lubaniem. Wówczas sporo może się już wyjaśnić. W przypadku wygranej ekipy rywala, Lubań może odskoczyć reszcie stawki, w tym Wam i być na przysłowiowej autostradzie do baraży.

Co do Skalnika to zagramy u siebie i nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie wygrali tego meczu. W przedostatniej kolejce sezonu zasadniczego (następnie tabela zostanie podzielona na dwie grupy: mistrzowską i spadkową – przyp. red.) przyjdzie nam się zmierzyć z liderem. Będzie to niezwykle istotne spotkanie w kontekście awansu. Na pewno jego zwycięzca będzie bliżej tej trzeciej ligi… Wiemy o tym, pamiętamy.

Sylwester Tokarz urodził się 20 maja 1994 roku w Nowym Sączu. Występuje na pozycji pomocnika. Jest wychowankiem Zabełcza Nowy Sącz. Ponadto występował w juniorach oraz rezerwach Sandecji Nowy Sącz. W kampanii 2013/2014 rozegrał dwa mecze na pierwszoligowym szczeblu. Zaprezentował się w meczach sądeczan przeciwko GKS Katowice i Miedzi Legnica. W tym pierwszym spotkaniu wyszedł na plac gry w podstawowym składzie. Tokarz szybko trafił do trzecioligowego Popradu Muszyna. W Limanovii od sezonu 2019/2020.