Pomocnik Sandecji: Co chwilę patrzymy sobie na budowę naszego stadionu [Wywiad]

Możecie sobie pluć w brodę, przegraliście z ŁKS właściwie w ostatnich sekundach spotkania.

Przed meczem myśleliśmy sobie, że chcielibyśmy po raz pierwszy wygrać na swoim stadionie (Sandecja zagrała w Łodzi jako gospodarz – przyp. red.) … Ujmę to w taki nieco gorzki sposób. Co do meczu, z jego przebiegu były to bardzo wyrównane zawody. Remis był na wyciągnięcie ręki. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego liczyliśmy na więcej. Chcieliśmy kontynuować passę zwycięstw, napocząć przeciwnika w końcówce. ŁKS był przecież trochę podmęczony po rywalizacji w Pucharze Polski z Cracovią (wygrana łodzian dopiero po dogrywce i rzutach karnych). Strata gola w ostatniej akcji bardzo boli, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że taka jest piłka, tak czasem bywa. Gra się do ostatniego gwizdka. My w tym meczu zostawiliśmy na boisku sporo zdrowia, a tym razem nie zdobyliśmy nawet punktu.