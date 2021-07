Pomysł na letni obiad. Zupa botwinkowa z ziemniakami i smażoną cebulką [PRZEPIS]

Zupa botwinkowa z ziemniakami i smażoną cebulką [PRZEPIS]

Składniki (4 porcje):

1 pęczek botwiny wraz z buraczkami

1,2 litra bulionu

1 ząbek czosnku

1 gałązka lubczyku (opcjonalnie)

2–3 łyżeczki pokrojonego koperku

1 łyżeczka cukru

2–3 łyżki octu (jabłkowego, winnego lub cytryny)

śmietana do zupy (ilość według uznania)

Dodatkowo

4 jajka

ok. 800 g ziemniaków

1 duża cebula

olej Rapso

Wykonanie

Umyj botwinkę, odetnij buraczki, które następnie wyszoruj lub obierz i pokrój w plasterki.

Zagotuj bulion i dodaj plastry buraczków - gotuj 5 minut.

Dodaj pokrojone listki i łodyżki. Zetrzyj czosnek i dodaj do garnka. Całość gotuj około 3 minut. Następnie wyłącz ogień.

Dodaj pokrojony drobno lubczyk.

Zahartuj śmietanę dodając do niej 2 łyżki zupy, pomieszaj i dodaj do garnka. Dopraw cukrem

i octem dla smaku.

Ugotuj ziemniaki i zeszklij cebulkę. Ugotowane ziemniaki odcedź, zgnieć, a następnie wymieszaj wraz z cebulą i olejem.

Zupę podaj w głębokich talerzach z ziemniakami oraz ugotowanym na twardo jajkiem. Przed podaniem całość posyp koperkiem.