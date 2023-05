Zupa szczawiowa - przepisy. Jak zrobić zupę ze szczawiu? Przepisy na zupy szczawiowe jak u babci [PRZEPISY]

Przepisy na pyszne zupy szczawiowe.

Zupa szczawiowa – przepis. Pojawiają się w sklepach pierwsze zbiory młodego szczawiu – warto więc od razu wykorzystać go w kuchni. Aby wydobyć z jego liści najcenniejsze wartości odżywcze, najlepiej podawać go z nabiałem – śmietaną, masłem lub jajkami. Idealna propozycją będzie sycąca zupa szczawiowa z jajkiem i grzankami z pełnoziarnistego lub pszenno-żytniego chleba. Przygotowana na delikatnym bulionie warzywnym z dodatkiem marchewki z pewnością przypadnie do gustu amatorom wiosennych obiadów na tarasie lub balkonie. Zobaczcie przepisy! Zupa szczawiowa z jajkiem. Katarzyna Jaworek

Zupa szczawiowa z jajkiem [PRZEPIS]

Pyszna wiosenna zupa. Jest tania, szybka i łatwa do przygotowania. Każdemu będzie smakować – mówi Katarzyna Jaworek, autorka bloga „W tradycyjnej kuchni Kasi”.



Składniki 3 skrzydełka z kurczaka

1 marchewka

1/2 korzenia pietruszki

4 ziemniaki

2 łyżeczki przyprawy uniwersalnej

1 pęczek szczawiu

100 ml śmietany 30%

2 jajka

sól

pieprz



Wykonanie

Skrzydełka przełożyć do garnka. Wlać 2 litry wody. Dodać pokrojoną marchewkę i pietruszkę. Wsypać przyprawę uniwersalną. Gotować 30 minut na małym ogniu. Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Dodać do zupy. Gotować 15 minut.

Szczaw drobno posiekać i wrzucić do wywaru. Wlać śmietanę i gotować 5 minut. Zupę doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Jajka ugotować na twardo, obrać i pokroić w ćwiartki. Zupę wylać na talerze, dodać jajko i podawać.

Przepis Katarzyny Jaworek Zupa szczawiowo-pokrzywowa. Koło Gospodyń w Białce

Zupa szczawiowo-pokrzywowa [PRZEPIS]

- Wiosna to dobry czas na wykorzystanie naturalnych ziół i przypraw rosnących na polach i łąkach , nie dość, że zdrowe to w dodatku za darmo. Domownicy zajadają się ostatnio zupą pokrzywowo-szczawiową – mówią panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Białce.

Składniki

ok. 30 dag młodej pokrzywy

ok. 20 dag szczawiu

masło

6 szklanek rosołu

łyżka mąki

kilka łyżek śmietany

jajka ugotowane na twardo

Wykonanie

Ok. 30 dag młodej pokrzywy (pędy i listki) i ok. 20 dag szczawiu drobniutko pokroić i udusić na maśle (1-2 łyżki) i podlać ok. 6 szklankami rosołu. Gotować przez chwilę, zagęścić lekko płaską łyżką mąki wymieszaną ze śmietaną. Zagotować. Podawać z jajkami ugotowanymi na twardo.

Przepis Koła Gospodyń w Białce Zupa szczawiowa z grzankami. archiwum

Majowa zupa szczawiowa z chrupiącymi grzankami [PRZEPIS]

Składniki 2 pęczki świeżego szczawiu

1 litr bulionu warzywnego

marchewka

50 g masła

4 łyżki śmietany 18% -

4 jajka

sól, pieprz

cukier – szczypta

6 kromek chleba bawarskiego Dan Cake

Wykonanie

Szczaw dokładnie wymyć i delikatnie posiekać. Na patelni rozgrzać masło, dać szczaw i dusić kilka minut. Marchew zetrzeć na tarce, na małych oczkach. Jajka ugotować na twardo. Do oddzielnego garnka wlać bulion warzywny, dodać startą marchew i gotować przez 15 minut. Dodać szczaw i gotować kolejne 10 minut.

Do osobnej miseczki odlać 3-4 łyżki wywaru, wymieszać ze śmietaną i delikatnie dolać do zupy, uważając, by śmietana się nie zważyła. Zupę doprawić do smaku solą, pieprzem i cukrem. Kromki chleba pokroić w kostkę i podsmażyć na patelni. Zupę podać z grzankami i jajkiem przekrojonym na pół.

Przepis Roberta Muzyczki

