Pomysł na obiad: Gotowane pulpety mięsne z warzywami bez jajka i bez bułki tartej [PRZEPIS]

Pulpeciki gotowane to lekka propozycja mięsna, którą można przyrządzić dzieląc na większe porcje lub malutkie mięsne kuleczki na jeden kęs. Przepis jest prosty, nie wymaga skomplikowanych składników, a pulpeciki wychodzą sprężyste aromatyczne i pełne smaku. W przepisie nie ma soli, jajka ani bułki tartej. Bułka tarta została zastąpiona pełnoziarnistą kaszką warzywną, w której składzie znajduje się tylko pełnoziarnisty ryż, kukurydza oraz dynia. Kaszka jest wartościowa odżywczo, a także doskonale wypełnia i skleja mięso. Mięso połączone z warzywami, odrobinką czosnku i majerankiem, ładnie pachnie już podczas gotowania, po przyrządzeniu jest aromatyczne, miękkie i smakuje dzieciom. Pulpeciki świetnie pasują do ziemniaków, ryżu, warzyw a nawet do makaronu. Idealne dla dzieci już po 12 miesiącu życia, lub dorosłych na lekkiej diecie eliminującej dania smażone.

Wykonanie

Posiekać natkę, warzywa pokroić w maluteńką kosteczkę i wraz z mięskiem włożyć do miseczki, czosnek wycisnąć przez praskę i także dodać do miseczki. Całość dopełnić 3 łyżkami pełnoziarnistej warzywnej kaszki, oprószyć majerankiem i dobrze wymieszać łącząc dokładnie wszystkie składniki. Zagotować wodę w garnuszku i formować z mięsa kuleczki wkładając do gotującej się wody. Pulpety gotować około 15-20 minut.

Porada: Z takiej ilości składników wychodzi ok 7-8 pulpetów. W zależności od apetytu dziecka, należy ugotować tyle ile zje na raz. Pozostałe pulpeciki można zamrozić na surowo w folii delikatnie je od siebie separując, aby się nie skleiły.