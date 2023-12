Pomysł na obiad: krokiety. Z pieczarkami i serem, z mięsem, z młodą kapustą oraz krokiety z truskawkami [PRZEPISY]

Krokiety to pyszne i sycące danie. Ciasto naleśnikowe można wypełniać różnymi farszami. Zebraliśmy dla Was przepisy naszych Czytelników na rewelacyjne krokiety.

Krokiety - przepisy. Z pieczarkami i serem? A może z mięsem? Pomysłów na krokiety jest wiele. Zobaczcie nasze propozycje.

Krokiety z młodą kapustą, pieczarkami i boczkiem. Fot. Joanna Tokarz

Krokiety z młodą kapustą, pieczarkami i boczkiem [PRZEPIS]

Składniki na około 20 sztuk:

Naleśniki: 600 ml mleka 3.2%

200 ml wody mineralnej

100 ml oleju rzepakowego

2 jajka

1/2 łyżeczki soli

ok 400 g mąki pszennej Farsz: 1 średnia główka kapusty (bez wierzchnich liści)

750 g pieczarek

250 g boczku wędzonego bez skóry

3 łyżki oleju smakowego (czosnek, bazylia)

2 ząbki czosnku

sól, pieprz do smaku Dodatkowo: ok. 4 jajka

1/4 szklanki mleka 3,2%

1 mała szklanka mąki

ok 2.5 szklanki bułki tartej

olej do smażenia krokietów

Wykonanie

Mleko, wodę, olej oraz jajka wymieszać mikserem. Stopniowo dodawać mąkę, a na końcu sól. Z przygotowanego ciasta usmażyć naleśniki na patelni o średnicy około 26 cm.

Kapustę drobno posiekać, na patelni rozgrzać olej i dodać posiekany czosnek. Zarumienić, dodać kapustę i dusić na małym ogniu. Na osobnej patelni udusić pokrojone w pół talarki pieczarki ze szczyptą soli. Na trzeciej patelni podsmażyć pokrojony w cienkie paseczki boczek- do całkowitego wytopienia się tłuszczu.

Następnie wszystkie składniki wymieszać ze sobą: odparowane pieczarki, kapustę oraz boczek wraz z wytopionym tłuszczem. Doprawić do smaku solą i pieprzem.

Gotowym farszem wysmarować naleśniki i zwinąć na kształt krokieta. Zapanierować najpierw w mące, następnie w jajku rozmieszanym z mlekiem oraz w bułce tartej. Usmażyć na oleju, na małym ogniu.

Przepis Joanna Tokarz, autorki bloga "Kuchnia w czekoladzie" Klasyczne krokiety z mięsem. Fot. Agnieszka Sznajder

Klasyczne krokiety z mięsem [PRZEPIS]

Składniki na farsz na około 20 krokietów

1 kg karkówki

2 duże marchewki

1 duża pietruszka

sól

pieprz

ziele angielskie

pieprz czarny ziarnisty



Dodatkowo: 3 jajka

bułka tarta

olej do smażenia

_

Uwaga!

Jeśli na powstałym wywarze planujecie ugotować barszcz lub inną zupę, warto dodać jeszcze selera, pora i gałązkę lubczyku._



Wykonanie

Farsz. Mięso ugotować z przyprawami i warzywami do miękkości. Na durszlak wyciągnąć mięso, marchew i pietruszkę, studzimy, a następnie zemleć w maszynce do mięsa. Powstały farsz przyprawić do smaku.



Składniki na ciasto naleśnikowe: 2 do 3 szklanek mleka

3 jajka

pół łyżeczki soli

5 łyżek oleju

mąka - tyle ile zabierze ciasto

Wykonanie

Wszystkie produkty zmiksować na najwyższych obrotach 3-4 minut, y aby ciasto dobrze napowietrzyć. Z podanej porcji wychodzi ok. 18 do 22 sztuk.

Ciasto nabierać chochelką i wlewać na mocno rozgrzaną patelnie z odrobina oleju.

Usmażone naleśniki nadziać farszem mięsnym, zawinąć, wymoczyć w rozbełtanym jajku i obtoczyć w bułce tartej. Usmażyć na rozgrzanym oleju, odsączyć na ręczniku papierowym i podawać na gorąco. Idealnym dodatkiem do krokietów jest barszcz czerwony.

Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga "Apetyczna babeczka" Krokiety z kapustą i pieczarkami. Fot. Stanisław Romek

Krokiety z kapustą i pieczarkami [PRZEPIS]



Składniki na naleśniki (8-10 sztuk):

230 g mąki

230 ml mleka

2 jajka

180 ml wody mineralnej gazowanej

szczypta soli

2 łyżki oleju Składniki na farsz:

2 cebule

2 łyżki masła

500 g pieczarek

500 g białej kapusty

pieprz, sól Dodatkowo bułka tarta i olej do smażenia Wykonanie

Farsz. Kapustę pokroić na mniejsze kawałki i ugotować do miękkości. Ugotowaną kapustę wystudzić i pokroić na drobne kawałki. W garnku rozpuścić 1 łyżkę masła i wrzucić pokrojoną 1 cebulę. Gdy cebula się zeszkli - dorzucić kapustę i dusić ok. 15 minut.

W międzyczasie w drugim garnku na 1 łyżce masła usmażyć na drugiej cebuli drobno pokrojone pieczarki. Gdy pieczarki i kapusta są gotowe połączyć wszystko razem, przyprawić i zostawić do ostygnięcia.

Naleśniki. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać ze sobą na jednolitą masę. Ciasto musi być lejące i bez grudek. Naleśniki usmażyć na dobrze rozgrzanej patelni i jeżeli jest konieczność to dodać odrobinę oleju. Naleśniki powinny być cienkie i usmażone z obu stron. Z masy naleśnikowej zostawić 1 chochelkę ciasta.

Na każdy naleśnik dać farsz kapuściano-pieczarkowy, boki złożyć do środka i zwinąć w rulon. Krokieta zamoczyć w cieście naleśnikowym, a następnie obtoczyć w bułce tartej i usmażyć z każdej strony na rozgrzanym oleju do uzyskania brązowego koloru.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga "Kuchenne wariacje" Krokiety z pieczarkami, porem i serem. Fot. Aleksandra Faiks

Krokiety z pieczarkami, porem i serem [PRZEPIS]

Składniki na około 15 sztuk

700 g pieczarek

200 g sera żółtego

pół pora

3 jaja + do panierowania

3 szklanki mleka

3 szklanki mąki

1,5 szklanki wody

4 łyżki oleju + do smażenia

bułka tarta

pieprz, sól



Wykonanie

Pieczarki pokroić na niewielkie kawałki, podobnie pora i ser. Pieczarki podsmażyć na niewielkiej ilości oleju. Do podsmażonych pieczarek dorzucić pora (na ostatnie 5 min smażenia). Przyprawić do smaku solą i pieprzem. Odstawić do ostudzenia.

W międzyczasie z mleka, jajek, mąki i wody zrobić ciasto naleśnikowe.

Do zimnych pieczarek dodać ser. Farsz nałożyć na usmażone naleśniki. Zawinąć je i zapanierować w jajku i bułce tartej. Usmażyć na mocno rozgrzanym tłuszczu.

Przepis Aleksandry Faiks Kokosowe krokiety z truskawkami. Fot. Sylwia Ładyga

Kokosowe krokiety z truskawkami [PRZEPIS]

Składniki na naleśniki

szklanka maki

ok. 1,5 szklanki mleka

1/2 szklanki mleka kokosowego

olej

2 jajka

łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli Składniki na nadzienie ok. 30 dag truskawek

cukier – do smaku Dodatkowo szklanka płatków kukurydzianych

pół szklanki kokosu

jajko do panierowania

olej rzepakowy do smażenia

cukier puder do posypania

mięta i truskawki do dekoracji Wykonanie

Naleśniki. Wszystkie składniki na naleśniki dokładnie ze sobą wymieszać. Usmażyć naleśniki, odłożyć w ciepłe miejsce.

Nadzienie. Truskawki umyć, pokroić w drobną kostkę, zasypać cukrem.

Płatki kukurydziane bardzo drobno pokruszyć, wymieszać z kokosem.

Na środku naleśników ułożyć porcję truskawek, zamknąć boki i zawinąć w krokiety.

Zapanierować w rozbełtanym jajku, a następnie w kokosowej panierce.

Smażyć kilkanaście sekund na mocno rozgrzanym oleju.

Posypać cukrem pudrem.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga "Ostra na słodko"

