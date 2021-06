Pomysł na obiad: roladki schabowe z salami, ogórkiem i papryką [PRZEPIS]

Schab – przepis. Propozycją na danie ze schabu podzieliła się nasza Czytelniczka Katarzyna Skuta.

Roladki schabowe z salami, ogórkiem i papryką [PRZEPIS]

Składniki

8 plastrów schabu

8 plastrów pikantnego salami

2 większe ogórki kiszone

papryka czerwona

cebula

musztarda

liść laurowy

ziele angielskie

sól, pieprz

kminek mielony

słodka i ostra mielona papryka

mąka do zagęszczenia sosu i otoczenia mięsa

wykałaczki lub nić do spięcia roladek

tłuszcz do smażenia

Wykonanie

Mięso rozbić, przyprawić solą i pieprzem. Ogórki i paprykę pokroić w paski, cebulę w piórka. Każdy plaster mięsa posmarować musztardą, po czym ułożyć na nim salami, ogórek, paprykę i cebulę. Mięso zawinąć w roladkę, spiąć. Obtoczyć w mące i obsmażyć na rumiano z każdej strony. Przełożyć do rondla. Na patelnię, na której smażyło się mięso, wlać trochę gorącej wody i doprowadzić do wrzenia, zamieszać, po czym przelać wodę do rondla i uzupełnić ją tak, aby zakryła mięso. Dodać liść, ziele angielskie, mieloną paprykę i kminek. Dusić pod przykryciem, aż mięso będzie miękkie. Zagęścić sos mąką, ponownie zagotować. Przyprawić solą i pieprzem. Podawać z kaszą gryczaną lub kluskami śląskimi.