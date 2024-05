Pomysł na obiad. Włoska kapusta faszerowana mięsem Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

Przepisem na włoską kapustę faszerowaną mięsem podzieliły się panie z Koła Gospodyń z Białki.

Składniki

1 główka luźnej kapusty włoskiej

1/2 kg mięsa mielonego

jajko

sól

pieprz

ulubione przyprawy





Dodatkowo

wywar mięsny lub rosół

Wykonanie

Główkę kapusty umyć i sparzyć w całości we wrzątku, tak aby zmiękły nieco liście. Do mięsa dodać jajko i przyprawy do smaku, wyrobić masę. Kapustę dobrze odsączyć z wody i delikatnie przekładać liście masą mięsną zaczynając od środka.

Gotową główkę włożyć do dużego rondla podlać rosołem lub wywarem mięsnym i dusić aż do miękkości. Podawać z sosem pomidorowym.