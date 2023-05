Pomysł na śniadanie. Proste dania w wykwintnym wydaniu – wyszukane tosty, zaskakujące kanapki [PRZEPISY] opr. Magda Smoleń

Nie macie pomysłu na śniadanie? Zobaczcie nasze propozycje na wyjątkowe śniadania. Croque Madame - francuska propozycja na tosty z szynką, serem i jajkiem sadzonym.

Macie wrażenie, że znowu szykujecie na śniadanie to samo? Brakuje Wam pomysłów na smaczne danie, które będzie proste do wykonania, ale zaskakujące w smaku? Czasem wystarczy tylko jeden składnik, ciekawe połączenie produktów lub oryginalny sos, by nawet z pozoru powszechne kanapki lub powtarzalne tosty stały się wykwintną propozycją. Sięgnijcie po wyjątkowe przepisy! Ciabatta z pesto, kurczakiem, mozzarellą i pomidorem, Croque Madame - francuska propozycja na tosty z szynką, serem i jajkiem sadzonym czy w końcu - bajgle z serkiem śmietankowym, wędzonym łososiem i jajkiem sadzonym Te dania z pewnością szybko znikną z talerza.