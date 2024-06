Kilka pomysłów na kanapki z jajkiem. Zjecie je ze smakiem, ale najpierw nie będziecie mogli oderwać od nich wzroku!

Kanapka to prosta przekąska na ciepło lub zimno, towarzysząca nam codziennie. Wystarczy pieczywo i dodatki. Sztuka tkwi we właściwym dobraniu proporcji. W rękach umiejętnego kulinarnego twórcy kanapka stanie się smaczna i pożywna, a jednocześnie atrakcyjna wizualnie. Klasycznym produktem często pojawiającym się na kanapkach jest jajko.

- To idealny kanapkowy dodatek – mówi Tomasz Jokiel z Ferm Drobiu Jokiel. – Dlaczego? Ponieważ w jakiejkolwiek formie się tam pojawi zawsze wzbogaca przekąskę o korzystne dla naszego zdrowia składniki. Dlatego zachęcam do eksperymentowania, próbowania różnych konfiguracji i sposobów podania.

Tartynki z jajkiem, szynką i ogórkiem

Kanapka z jajecznicą i pomidorami

Kanapka z pastą awokado i jajkiem sadzonym

Kanapka z pastą awokado i jajkiem sadzonym. Fot. materiały prasowe

Jajko na kanapce może też pojawić się w formie jajka sadzonego. Warto jednak pamiętać, że korzystniej niż na tłuszczu jest smażyć dietetycznie – na wodzie (także na mineralnej). To zdrowsze. Jak to zrobić? Podobnie jak w przypadku oleju czy masła. Na suchą patelnię wlewamy niewielką ilość wody (ok. 1,5 cm), a gdy się zagotuje wbijamy jajko i zmniejszamy ogień. Czekamy ok. 2 minuty, aż białko się zetnie i przyprawiamy. Przed położeniem na kanapce wyjmujemy łyżką cedzakową i odsączamy z nadmiaru wody.