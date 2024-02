Przekąski z ziemniaków: ziemniaczane kanapki, smażone kąski i śledziowa sałatka szuba. Zobacz przepisy

Urządzasz imprezę dla przyjaciół w domu? Zadbaj o dobry nastrój, zaskocz wystrojem wnętrza i… intrygującymi ziemniaczanymi przekąskami, które zachwycą ich podniebienia. Ziemniaczane kanapeczki z makrelą, smażone kąski ziemniaczano-pietruszkowe, pączki ziemniaczane z łyżki i śledziowa sałatka szuba to hity każdego przyjęcia.

Agnieszka Jasińska – kucharz, pedagog, fotograf i trener w gastronomii oraz ekspertka kulinarna kampanii „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz” przekonuje, że te wyjątkowe potrawy na bazie kartofli na długo pozostaną w pamięci uczestników domowego party.

Ziemniaczane kanapeczki z makrelą

Ziemniaczane kanapeczki z makrelą. Fot. materiały prasowe Składniki: 4 średnie ziemniaki

2 łyżeczki suszonego tymianku

2 łyżki roztopionego masła

1/3 łyżeczki soli Dodatki: 100 g makreli wędzonej

150 g serka kanapkowego

1 pęczek szczypiorku Wykonanie

Piekarnik nagrzej do 220 st. C. Ziemniaki wyszoruj. Osusz. Pokrój je w dwumilimetrowe talarki na mandolinie lub bardzo cienko nożem. Pokrojone ziemniaki posyp tymiankiem, solą i posmaruj oliwą. Na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia ułóż talarki ziemniaków tak, aby na siebie nie zachodziły. Włóż do piekarnika i piecz ok. 12 minut. Ziemniaki powinny się zrumienić. Po upieczeniu poczekaj parę minut, aby nabrały chrupkości. Posmaruj je serkiem kanapkowym i ułóż kawałki makreli bez ości. Posyp szczypiorkiem.

Smażone kąski ziemniaczano-pietruszkowe

Smażone kąski ziemniaczano-pietruszkowe. Fot. materiały prasowe Składniki: 1 duży ziemniak (około 300 g)

1 korzeń pietruszki (około 250 g)

1/2 średniej cebuli

30 g mąki pszennej

1 łyżeczka drobnej soli morskiej

2 jaja

100 ml oleju roślinnego

Do podania: 200 g kwaśnej śmietany 18% lub serka kanapkowego jako dip

Wykonanie

Rozgrzej piekarnik do 140 st. C. Ziemniaki oraz pietruszkę umyj i obierz, a następnie zetrzyj na małych oczkach. Cebulę obierz z łupin i również zetrzyj na małych oczkach. Do dużej miski włóż starte warzywa, wymieszaj i od razu dodaj cebulę. Wymieszaj mąkę, sól, jajka i dobrze zmielony czarny pieprz. Napełnij szeroką patelnię dwucentymetrową warstwą oleju i postaw na średnim ogniu. Gdy będzie już gorący, nabierz łyżką masę i drugą łyżką zsuń ją na patelnię. Nałóż 4-5 porcji. Smaż przez 4-5 minut, aż kąski uzyskają złoty kolor, a następnie przewróć szpatułką. Smaż przez kolejne 4 minuty lub do momentu, aż będą pięknie złociste. Wyłóż blachę do pieczenia papierem kuchennym. Za pomocą szpatułki przenieś usmażone kąski na blachę. Trzymaj placki w piekarniku podczas przygotowywania kolejnych. Podawaj z kwaśną śmietaną.

Pączki ziemniaczane z łyżki

Pączki ziemniaczane z łyżki. Fot. materiały prasowe Składniki: 500 g ziemniaków

500 g mąki pszennej

1 łyżeczka cukru

40 g świeżych drożdży

250 ml mleka

4 średnie jajka

1/2 łyżeczki soli Do smażenia: 2 l oleju rzepakowego Do posypania/obtoczenia: 100 g cukru pudru

2 łyżeczki cynamonu mielonego

Wykonanie

Do garnka wlej wodę i zagotuj. Ziemniaki wyszoruj i ugotuj w skórce. Ugotowane obierz ze skórki. Kiedy są lekko ciepłe, można je przecisnąć przez praskę albo dobrze rozdrobnić tłuczkiem do ziemniaków, a jeśli ostygną i są bardziej zwarte, można też zetrzeć je na tarce jarzynowej o najdrobniejszych oczkach.

Drożdże wymieszaj w kubku z cukrem, 3 łyżkami mąki i połową mleka. Odstaw na 10-15 minut, żeby zaczęły pracować. Do ziemniaków wbij jajka, dodaj sól i spieniony rozczyn, chwilę mieszaj, a następnie powoli dosypuj mąkę, wyrabiając ciasto. Ma być gładkie, wszystkie składniki muszą dobrze się połączyć, ale cały czas będzie dosyć lepkie i lejące. Miskę przykryj i zostaw ciasto do wyrastania na ok. 1,5 godziny. Powinno podwoić swoją objętość.

W garnku rozgrzej tłuszcz. Małą łyżeczkę maczaj w tłuszczu, nabieraj porcje ciasta i pomagając sobie drugą łyżeczką, zsuwaj je do rondla. Smaż pączuszki partiami, tak żeby dość swobodnie pływały w tłuszczu. Przeważnie same się w nim obracają, równomiernie rumieniąc, czasami tylko któremuś trzeba pomóc. Usmażone pączki wyławiaj łyżką cedzakową na talerz wyłożony ręcznikami papierowymi, żeby odsączyć je z nadmiaru tłuszczu. Po chwili przełóż je do miski i posyp dość obficie cukrem pudrem wymieszanym z niedużą ilością mielonego cynamonu, lekko obtaczając w mieszance.

Sałatka szuba z burakiem i śledziem

Sałatka szuba z burakiem i śledziem. Fot. materiały prasowe Składniki: 500 g filetów śledziowych

1 duża cebula

500 g ziemniaków (4 średnie)

250 g marchewki (2 sztuki)

500 g buraków (4 sztuki)

1/2 łyżeczki soli

1/2 łyżeczki pieprzu

250 g majonezu

koperek lub natka

Wykonanie

Buraki umyj i zawiń w folię aluminiową. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 st. C i piecz przez 1 godzinę. Odwiń je z folii i obierz ze skórki. Ziemniaki i marchewki umyj, nie obieraj. Włóż do garnka, zalej wodą, posól i gotuj do miękkości, ok. 45 minut. Odcedź, ostudź, obierz ze skórek. Zetrzyj ziemniaki na tarce z dużymi oczkami lub drobno posiekaj.

Śledzie pokrój w kostkę i wyłóż na dno talerza/salaterki (do ułożenia sałatki warstwowo świetnie nadaje się ring

z tortownicy o średnicy 20 cm, w którego środek wkładam szklankę – wówczas uzyskasz efekt, jak na zdjęciu przygotowanej przeze mnie sałatki). Cebulę obierz i pokrój w kosteczkę, wyłóż na śledzie. Posól i przypraw pieprzem. Na cebuli rozsmaruj odrobinę majonezu. Ziemniaki - starte na tarce o grubych oczkach lub drobno pokrojone rozłóż na majonezie. Dopraw je solą i pieprzem. Znów zrób cienką warstwę majonezu i rozłóż drobno posiekaną w kosteczkę marchew. Posyp solą i pieprzem. Na górę ułóż buraka i posyp posiekanym koperkiem. Wstaw do lodówki.

