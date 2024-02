Menu na karnawałową imprezę. Co podać gościom? Zobacz trzy propozycje na niebanalne dania

Nieodłącznym elementem zabaw karnawałowych jest poczęstunek. Komponując imprezowe menu, pamiętajmy, że jedzenie musi być nie tylko smaczne, ale też efektowne. I choć zwykle nie mamy zbyt wiele czasu na jego przygotowanie, są sposoby, aby w prosty i szybki sposób zastawić stół, który zachwyci naszych gości. Zobacz przepisy na sałatkę warstwową, łódeczki z parówki z jajkiem oraz muffiny na słodko lub na słono.

Imprezowe menu powinno być różnorodne i trafiać w różne gusta. Co więcej, dania powinny być łatwe do spożycia i pięknie się prezentować. Nic więc dziwnego, że w karnawale królują różnego rodzaju przekąski, sałatki oraz desery i inne słodkości. Przygotowania usprawni nam wybór takich potraw, do których nie potrzeba trudnodostępnych składników. Idealnym produktem w takiej sytuacji są jajka.

- Jajko to produkt, który zwykle mamy w kuchni lub możemy kupić w każdym sklepie, a daje nam szerokie możliwości kulinarne – mówi Tomasz Jokiel z Ferm Drobiu Jokiel. – Można z niego przyrządzić różnorodne potrawy, zarówno ciepłe, jak i zimne przekąski, sałatki czy ciasta. Do tego wystarczą takie podstawowe składniki, jak szynka, pieczywo, warzywa, mąka czy żółty ser i możemy stworzyć całe menu na imprezę.

Sałatka warstwowa z jajkami

Sałatki to karnawałowy must have! Zwykle przygotowujemy je w taki sposób, że kroimy składniki na mniejsze części i mieszamy z sosem, majonezem czy oliwą. Warto jednak wypróbować sałatkę warstwową. Nie tylko pysznie smakuje, ale też pięknie wygląda.

Ten rodzaj zimnej przekąski sporządzany jest z różnych elementów zwykle o kontrastowych kolorach, które układane warstwami w szklanej misie lub innym naczyniu dają interesujący wizualnie efekt, już z daleka przyciągający wzrok gości.

Zaletą sałatki warstwowej jest fakt, że daje ona dużą swobodę. Nie ma tu sztywnego przepisu, którego musimy się trzymać i możemy wykorzystać to, co lubimy i akurat mamy w lodówce. Do jej podstawowych składników zaliczyć można jaja, szynkę, twardy żółty ser i majonez (najlepiej przygotowany samodzielnie).

Jeśli chodzi o dobór warzyw, zwróćmy uwagę na to, aby były różnokolorowe. Można delikatny smak jajek i majonezu przełamać lekką nutą słodko-kwaśną np. ananasem czy selerem konserwowym. Z powodzeniem wykorzystamy także m.in. paprykę, kukurydzę, rzodkiewkę, szczypiorek, kapustę pekińską. Ilość składników i kolejność warstw jest dowolna. Poniżej przedstawiamy propozycję na sałatkę warstwową z jajkami, warzywami i chipsami z boczku. Sałatka warstwowa z jajkami. Fot. materiały prasowe Składniki na sałatkę warstwową

5 jaj

200 g twardego sera żółtego np. Cheddar

200 g wędzonego boczku pokrojonego w cienkie plasterki

1 puszka zielonego groszku

500 g pomidorków koktajlowych

2 czerwone cebule

1 główka sałaty lodowej

majonez Wykonanie sałatki warstwowej

Jaja gotujemy na twardo, obieramy, studzimy i kroimy w ćwiartki lub grube plastry. Na patelni smażymy cienkie plastry boczku. Gdy się skurczą i przypieką z jednej strony przekładamy na drugą. Po zdjęciu z patelni odsączamy papierem nadmiar tłuszczu, studzimy aż będą chrupiące. Kroimy pomidorki koktajlowe na pół lub w ćwiartki, a cebulę w drobną kostkę. Odsączamy groszek. Myjemy sałatę i rwiemy na kawałki. Ser tarkujemy na grube wióry. Przygotowujemy duże, szklane, przezroczyste naczynie. Zamiast jednej salaterki można użyć pucharków do deserów i zaserwować każdą porcję osobno. Składniki układamy kolejno warstwami, przykrywamy warstwą majonezu. Górę posypujemy startym serem i chipsami z boczku.

Jajeczno-parówkowe przekąski na ciepło

Te dwa podstawowe składniki – jajka i parówki – oraz odrobina wyobraźni plus dowolne dodatki wystarczą, żeby wyczarować ciepłe przekąski, które swoją formą zachwycą zarówno dorosłych, jak i naszych najmłodszych gości. Serca, kwiatki czy łódeczki to tylko niektóre z kształtów, jakie mogą przybrać. Łódeczki z parówki z jajkiem. Fot. materiały prasowe Składniki na łódeczki z parówki z jajkiem

jajka M

parówki

papryka

sól i pieprz

sałata Wykonanie łódeczek

Parówkę rozcinamy wzdłuż, pozostawiając nierozcięte dwa końce na długości około 1 cm. Kładziemy ją na rozgrzaną patelnię, na której roztapiamy trochę masła. Rozchylamy wnętrze parówki w miejscu nacięcia i delikatnie wlewamy jajko. Podgrzewamy, aż się zetnie. Ściągamy z patelni, solimy i dodajemy pasek świeżej czerwonej papryki na krawędzi pomiędzy jajko i parówkę. Podajemy na liściu sałaty.

Muffiny na słodko lub na słono

Muffinki to jedne z ulubionych ciastek zarówno dzieci, jak i dorosłych. Świetnie sprawdzą się na karnawałowym party. Możemy je dowolnie udekorować i są od razu w łatwych do zjedzenia porcjach. Oprócz muffin na słodko warto wypróbować też te w wersji wytrawnej. Wychodzą zawsze! Ten przepis to także idealny sposób na gotowanie w duchu zero waste, bo w naszych muffinach mogą znaleźć się dowolne wytrawne dodatki, które znajdują się w naszej lodówce. Sprytnie i smakowicie. Muffiny wytrawne. Fot. materiały prasowe Składniki na muffiny wytrawne

1 jajo L

1 czubata szklanka mąki

1/2 szklanki mleka lub maślanki

1/4 szklanki oleju lub oliwy

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka ulubionych suszonych ziół: oregano, bazylii, rozmarynu, tymianku

1/3 łyżeczki soli

2/3 szklanki pokrojonych w kostkę wytrawnych dodatków, mogą to być: szynka, ser, oliwki, kapary, suszone pomidory, pestki dyni lub słonecznik Wykonanie

W misce staranie mieszamy suche składniki: mąkę, proszek do pieczenia, sól i przyprawy. W drugiej misce równie starannie mieszamy składniki mokre: mleko lub maślankę, olej i całe jajo. Możemy to tego celu użyć ręcznego miksera ustawionego na najniższe obroty. Składniki suche i mokre szybko łączymy, mieszając przy pomocy łyżki – masa nie musi być jednolita. Do ciasta dokładamy dodatki i znów krótko mieszamy. Ciasto rozkładamy do foremek. Jeżeli używamy silikonowych, papierowe papilotki nie będą nam potrzebne.

Muffinki pieczemy 12 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza (tryb góra-dół lub termoobieg). Po tym czasie sprawdzamy przy pomocy drewnianego patyczka, czy ciasto jest suche i w razie potrzeby dopiekamy przez kolejne 2-4 minuty.

