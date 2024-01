Trzy pomysły na niebanalne śniadanie z parówkami. Parówki w cieście filo was zaskoczą. Zobacz przepisy

Parówka to wędlina bardzo popularna i chętnie jedzona, szczególnie przez dzieci. Najczęściej podawana jest w formie gotowanej, ale niekiedy warto dla odmiany przygotować ją w nieco inny sposób i zaskoczyć domowników lub gości. Sprawdźcie nasze propozycje! Parówki w cieście filo, parówkowe „kwiatki” i „łódki” to świetna propozycja na śniadanie nie tylko dla najmłodszych.

Wymyślono ją we Frankfurcie, potem wytwarzano też w Wiedniu, a sławę zdobyła w Stanach Zjednoczonych Ameryki jako nieodzowny element hot-doga. Dzisiaj parówkę znamy wszyscy i często wydaje nam się, że nie jest w stanie niczym nas zaskoczyć. Czy aby na pewno? Oto trzy sposoby na szybkie śniadanie z parówkami!

- To idealne propozycje, kiedy przykładowo dziecko grymasi, że nie chce wciąż jeść tego samego albo znajomi wpadną z nagłą wizytą a my chcemy się wykazać kreatywnością – mówi Anna Burak z firmy Dobrowolscy. – Takie atrakcyjne smakowo i wizualnie przekąski to doskonały pomysł, ale do ich sporządzania warto wykorzystać sprawdzone, wysokiej jakości wędliny.

Chrupiące parówki w cieście filo

Chrupiące parówki w cieście filo. Fot. Orchidea Creative Group Składanki na trzy porcje:

3 sztuki parówek, np. wadowickich z serem

świeża papryczka chili

3 płaty ciasta filo

1 jajko Przygotowanie:

Kroimy papryczkę chili w cienkie plasterki i jeżeli nie chcemy, aby przekąska była ostra usuwamy też pestki. Jedną papryczkę rozdzielamy na trzy porcje. Na ciasto filo kładziemy parówkę, obok niej pokrojone chili i zawijamy. Ciasto jest zwykle większe od parówek, dlatego końcówki ciasta zwijamy w ruloniki, aż do długości parówki. Rozbijamy jajko oddzielając biało od żółtka. Mieszamy białko do jednolitej konsystencji i smarujemy nim po wierzchu ciasto na zawiniętych parówkach. Wykładamy na blaszkę papier do pieczenia i przekładamy na niego parówki. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni i pieczemy przez 20 minut.

Parówkowe kwiatki

Parówkowe kwiatki. Fot. Orchidea Creative Group Składanki na trzy porcje:

3 sztuki parówek, np. wadowickich klasycznych

3 jaja

szczypiorek

łyżka oleju

sól i pieprz Przygotowanie:

Do przygotowania będą dodatkowo potrzebne 3 długie patyczki do szaszłyka i 3 wykałaczki. W parówkę wbijamy patyczek do szaszłyków w 1/3 części parówki na całej długości, a następnie nacinamy w poprzek na całej długości. Nacięcia wykonujemy aż do oporu stawianego przez patyczek do szaszłyków uważając, aby nie przeciąć wędliny. Po wyciągnięciu patyczka zginamy parówkę do okręgu i jej końce łączymy wykałaczką. Rozgrzewamy patelnię z olejem i kładziemy na niej parówkowe krążki. Do środka każdego wrzucamy kilka kawałków drobno siekanego szczypiorku, a potem wbijamy po jednym jajku. Smażymy pod przykryciem do momentu aż białko się zetnie a żółtko pozostanie płynne (około 3 minuty). Przyprawiamy solą i pieprzem. Po usmażeniu wyciągamy wykałaczki i posypujemy po wierzchu szczypiorkiem.

Parówkowe łódki

Parówkowe łódki. Fot. Orchidea Creative Group Składanki na trzy porcje:

3 sztuki parówek, np. wadowickich klasycznych

3 jaja

3 plastry mozzarelli

łyżka oleju

świeże oregano

sól, pieprz Przygotowanie:

Do przygotowania będą dodatkowo potrzebne 3 wykałaczki. Parówki nacinamy wzdłuż przez środek zostawiając około 1 cm od brzegów. Aby uformować łódeczkę wkładamy 1 wykałaczkę do środka każdej parówki tak, żeby parówka była wewnątrz rozciągnięta przez wykałaczkę i pozostawiła wolną przestrzeń. Tak przygotowane parówki układamy na posmarowanej oliwą i rozgrzanej patelni. Wbijamy do wnętrza każdej parówki jajko. Przyprawiamy solą i pieprzem. Smażymy z jednej strony przez około 3 minuty, aż białko i żółtko się zetną. Obracamy parówki na drugą stronę i na wierzch każdej kładziemy plaster mozzarelli. Trzymamy pod przykryciem do lekkiego roztopienia się sera. Na koniec kładziemy dwie gałązki świeżego oregano na każdą z parówek.

