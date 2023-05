Papryczka chili. Zwiększa odporność i pozwala stracić kilka centymetrów w pasie. Tego nie wiedziałeś o papryczce chili!

Chili to ogólna nazwa, jaką określa się papryki o bardzo ostrym smaku. Na ich temat przez lata pojawiło się mnóstwo mitów. Okazuje się, że ta niepozorna siostra słodkiej papryki stanowi nie tylko cenny dodatek do wielu potraw, ale też wykazuje wiele prozdrowotnych właściwości. Dzięki niej możemy zwiększyć odporność, poprawić krążenie oraz stracić kilka centymetrów w pasie.

Papryczka chili, czyli pikantne zdrowie na talerzu

Ale to nie wszystko. Zawarte w papryce witaminy A, C, E i B wzbogacają organizm o cenne składniki odżywcze, a także działają antyoksydacyjnie.

Różne rodzaje papryczek

Pod ogólnym pojęciem papryczek chili kryje się wiele ich rodzajów i odmian. Różnią się one od siebie rozmiarem, kształtem, a przede wszystkim poziomem ostrości. Na rynku istnieje wiele odmian papryczek, które można kupić zarówno na dziale świeżych warzyw, jak i pod postacią marynat. Najpopularniejsze to:

Piekielny kurczak z papryczkami jalapeno [PRZEPIS]

Przygotowanie:

Udka z kurczaka umyj, osusz, natrzyj solą i przełóż do natłuszczonego naczynia żaroodpornego. Cebulę i czosnek posiekaj, papryczki pokrój w paski. Pomidory sparz wrzątkiem, obierz ze skórek i pokrój w kostkę. Wszystkie warzywa wymieszaj z dodatkiem octu, oliwy i przypraw. Tak przygotowanym sosem polej kurczaka. Piecz w piekarniku nagrzanym do ok. 200 stopni Celsjusza przez około godzinę.