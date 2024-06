Faszerowana papryka – prosty sposób na pyszny obiad [PRZEPISY]

Faszerowana papryka to dobry pomysł na pyszny obiad. Zobacz najlepsze przepisy na faszerowaną paprykę. Papryka faszerowana piersią z kurczaka, czy papryka faszerowana mięsem mielonym lub wegetariańska papryka faszerowana ryżem – te dania przypadną do gustu każdemu!

Żółta, czerwona, zielona - mówi się, że papryka jest królową jesiennych stołów. Powód? Stanowi nie tylko cenny dodatek do wielu potraw, ale też wykazuje wiele prozdrowotnych właściwości. Można do woli eksperymentować i nadziewać te pyszne warzywa rozmaitymi farszami, zarówno mięsnymi, jak i z kaszy, ryżu czy kuskusu. My polecamy przepisy na faszerowaną paprykę: Faszerowane papryki z mięsem mielonym i żółtym serem

Papryka faszerowana ryżem, pieczarkami i ogórkiem konserwowym

Papryka faszerowana kurczakiem

Faszerowane papryki z mięsem mielonym i żółtym serem [PRZEPIS]

Faszerowane papryki z mięsem mielonym i żółtym serem. Fot. materiały prasowe Składniki dla 4 osób: 100 g ryżu

2 łyżki oleju roślinnego

1 cebula, drobno pokrojona

2 ząbki czosnku, drobno posiekane

300 g mięsa mielonego

szczypta ostrej papryki

1 łyżeczka słodkiej papryki

sól i pieprz

4 czerwone papryki

250 g sera żółtego Gouda MSM Mońki, startego na grubej tarce

3 łyżki posiekanej zielonej pietruszki

Przygotowanie:

Ugotować woreczek ryżu. Na niewielkiej ilości oleju podsmażyć cebulkę, następnie dodać drobno posiekany czosnek. Jak cebulka zmięknie, dodać mięso mielone. Całość doprawić pieprzem i solą i podsmażać aż zacznie się przyrumieniać. Następnie wymieszać w misce ryż, podsmażane mięso z cebulką, zieloną pietruszkę oraz połowę żółtego sera. Z papryk odciąć górną część i wyciąć środek. Jeśli nie chcą stać można delikatnie podciąć je od dołu. Jednak nie za dużo, aby farsz nie wypadał. Wydrążone papryki napełnić farszem i tak przygotowane włożyć do naczynia żaroodpornego i wstawić do nagrzanego do 200°C piekarnika. Piec ok. 45 minut aż warzywa będą rumiane. Przed podaniem posypać po wierzchu startym serem żółtym.

Papryka faszerowana ryżem, pieczarkami i ogórkiem konserwowym [PRZEPIS]

Papryka faszerowana ryżem, pieczarkami i ogórkiem konserwowym. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki: 4 papryki czerwone

1 saszetka ryżu kolorowego

250 g pieczarek

1 cebula

4 ogórki konserwowe

50 g sera żółtego

1 szklanka bulionu warzywnego

oliwa

sól

pieprz

zioła prowansalskie

Wykonanie:

Ryż kolorowy gotować około 20 minut w osolonej wodzie. Pieczarki oraz cebulę pokroić w kostkę. Razem smażyć przez około 5 minut na oliwie. Ogórki konserwowe pokroić w kostkę.

Ryż, pieczarki oraz ogórki przełożyć do miski. Dokładnie połączyć wszystkie składniki. Farsz doprawić do smaku solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi.

Z papryk odkroić wierzchołki. Usunąć gniazda nasienne. Wgłębienia wypełnić farszem. Ser żółty pokroić w paski. Kawałki sera ułożyć na farszu. Papryki przykryć odciętym wierzchołkami. Ułożyć w naczyniu żaroodpornym, zalać bulionem i piec około 50 minut w temperaturze 180 stopni.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Papryka faszerowana kurczakiem [PRZEPIS]

Papryka faszerowana kurczakiem. Fot. KGW z Konaszówki Składniki 4 papryki

300 g piersi z kurczaka

10 dag startej mozzarelli

100 g żółtego sera

250 g pomidorów

sól, pieprz

2 ząbki czosnku

pół puszki kukurydzy

olej do smażenia

Wykonanie

Pierś kurczaka pokroić w drobną kostkę. Mięso oprószyć solą i krótko obsmażyć na patelni, aby tylko zmieniło kolor. Mozzarellę osączyć z zalewy i pokroić w drobną kostkę, 4 plasterki zostawić na wierzch. Pomidory i ser żółty również pokroić w kostkę. Jeśli przeszkadzają nam skórki z pomidorów, można je przed pokrojeniem sparzyć i obrać. Usmażonego kurczaka i pokrojone składniki przełożyć do miski i wymieszać, lekko posolić do smaku. Gotowy farsz odstawić.

Papryki przekroić wzdłuż, wydrążyć nasiona. Połówki papryki nadziać przygotowanym farszem. Na wierzchu ułożyć pokrojoną w paski mozzarellę, którą wcześniej odłożyliśmy. Nadziane papryki ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Podlać szklanką wody lub bulionu. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i zapiekać około 30 minut.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki

Pomysł na jesienny obiad:

