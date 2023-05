Pierś z indyka lub pierś z kaczki w azjatyckich klimatach. Zobacz, jakie to proste [PRZEPISY]

Co zrobić z piersi kurczaka? Poznaj dwa przepisy na roladę z pieczarkami i serem oraz pierś z kurczaka w sosie jogurtowym. Będziesz zachwycony! Piersi z kurczaka to mięso, z którego można przygotować…

Pierś z indyka w sosie pomarańczowym [PRZEPIS]

Sposób przygotowania: Pierś pokrój na plastry, rozklep delikatnie i zamarynuj. Następnie mięso obtocz w mące, obsmaż na rumiany kolor i przełóż do garnka. Przygotuj sos: na patelni podsmaż cebulę, pastę, sok z pomarańczy i gotuj 5-6 minut. Na koniec dodaj mleczko kokosowe i całość doprowadź do wrzenia. Gotowy sos przełóż do garnka z mięsem i wymieszaj. Gotowe danie posyp szczypiorkiem.

Pierś z kaczki po pekińsku z sałatką z buraków [PRZEPIS]

Sposób przygotowania:

Pierś oczyść z błon i natnij delikatnie w kratkę, tak aby nie poprzecinać mięsa. Zamarynuj w sosie sojowym, soli, pieprzu i ułóż na suchej, zimnej patelni skórą do dołu. Zacznij wytapiać tłuszcz na średnim ogniu przez 7-8 minut, aż skóra stanie się rumiana. Przewróć mięso i obsmaż je z drugiej strony.

Następnie przełóż pierś na talerz i posmaruj sosem do kaczki po pekińsku. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180ºC na 6-8 minut (w zależności od jej wielkości). Po tym czasie wyjmij kaczkę i odstaw na kilka minut.

Składniki na sałatkę pokrój w kostkę około 0,5 cm, wymieszaj i dopraw do smaku oliwą, miodem i kolendrą.

Wystudzoną pierś z kaczki pokrój w plastry. Talerz posmaruj delikatnie sosem do kaczki po pekińsku, ułóż liście botwinki/sałaty, potem sałatkę z burakami, a na wierzch wyłóż plastry kaczki, całość posyp sezamem oraz dymką.