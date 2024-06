Pomysł na śniadanie. Jajko na kilka sposobów: jajko na miękko, po wiedeńsku, sadzone, omlet i jajecznica [PORADNIK]

Zdrowy posiłek na „dzień dobry”? Oczywiście jajko

Każdy z pewnością niejednokrotnie jadł na śniadanie jajka – na miękko, sadzone lub w postaci jajecznicy. Trudno się temu dziwić, bo ich spożywanie to doskonały prezent dla naszego zdrowia. Przypomnijmy, że stanowią one skarbnicę składników pomagających w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.

- Jedząc jaja na śniadanie, przez długi czas nie czujemy głodu i mamy mniejszą tendencję do podjadania – podkreśla Tomasz Jokiel z firmy Fermy Drobiu Jokiel. – Indeks sytości to wskaźnik, który opisuje poziom sytości po spożyciu danego produktu spożywczego. Według tego wskaźnika, jaja na dłużej zaspokajają głód niż np. białe pieczywo czy płatki z mlekiem.

Jajka na miękko

Jaja do śniadaniowego menu możemy wprowadzić pod różnymi postaciami w wielu krajach.

- W Polsce bardzo często jadamy jajko na miękko i dobrze, gdyż jest to jeden z najzdrowszych sposobów na ich spożywanie – stwierdza ekspert. – Jaja krócej poddawane obróbce termicznej zachowują więcej cennych składników odżywczych i są łatwiej trawione.

W Austrii bardzo popularne jest jajko po wiedeńsku, stanowiące wariację na temat jajka na miękko. Do jego przygotowania potrzebna jest szklanka lub niewielki słoik. Ostrożnie wbijamy tam jajko, uważając, aby żółto się nie rozpłynęło. Następnie w rondlu zagotowujemy wodę po czym zmniejszamy ogień i wstawiamy naczynie z jajkiem. Czekamy 3-5 minut aż zetnie się białko. Podajemy z masłem, solą i świeżymi ziołami.