Ponad 1000 beneficjentów Poland Business Run. W 2023 roku dofinansowania trafiły do 27 osób z Krakowa i Małopolski

32 osoby po mastektomii oraz 105 z niepełnosprawnościami dołączyło w tym roku do beneficjentów biegu charytatywnego Poland Business Run. Łącznie w ramach 12 edycji sztafety wsparcie w postaci protez, wózków i środków na rehabilitację trafiło do ponad 1000 osób z całej Polski.

We wrześniu w Poland Business Run 2023 wystartowało 36,4 tys. osób w 5-osobowych firmowych sztafetach. Aż 9 tysięcy osób ścigało się w Krakowie, a reszta wirtualnie z aplikacją. W obu formułach 55% opłaty startowej trafiało na pomoc beneficjentom. Środki zostały przekazane m.in. na turnusy kompleksowej rehabilitacji po mastektomii i amputacji, podczas których pacjenci korzystali nie tylko ze wsparcia fizjoterapeutów, ale także psychologa, dietetyka i innych specjalistów. Największe dofinansowania można było otrzymać do wózków i protez kończyn, których ceny są bardzo wysokie. – Co roku podajemy konkretne liczby, publikując nasz Raport Roczny, ale warto pamiętać, że za każdą z nich kryją się ludzkie historie i doświadczenia. Pierwszy kontakt z beneficjentami ma nasz Dział Wsparcia, do którego trafiają wnioski o dofinansowania. Jest ich co roku kilkaset, nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. W pierwszej kolejności kierujemy wsparcie do najbardziej potrzebujących, ale staramy się też wybierać osoby aktywne, pełne pasji i zdeterminowane, których sama niepełnosprawność nie ogranicza, ale brak protezy czy wózka już tak – mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Łącznie w tym roku dofinansowania trafiły do 27 osób z Krakowa i Małopolski. 60-letni Stanisław z Izdebnika oraz 54-letnia Ewa okolic Nowego Sącza otrzymali dofinansowania do protez nóg. Wśród beneficjentów nie zabrakło też czynnych pasjonatów sportu – Michał, zawodnik drużyny For Heroes Kraków, otrzymał nowy wózek sportowy do gry w koszykówkę.

Moja sportowa przygoda rozpoczęła się w trakcie studiów. Początkowo trenowałem pływanie, a od 2011 roku koszykówkę na wózkach. Obecnie jestem reprezentantem Polski w koszykówce na wózkach i gram w drużynie For Heroes Kraków w roli grającego trenera – mówi Michał, beneficjent Poland Business Run 2023. – Koszykówka na wózkach jest sportem bardzo kontaktowym, przez co sprzęt szybko się eksploatuje. Mój wózek miał już 5 lat, był dwukrotnie spawany i wiele razy naprawiany. Nowy pozwoli mi na bezpieczne trenowanie i rozwijanie swoich umiejętności.

Nowy wózek otrzymał też 34-letni Dawid z Małopolski, który w 2014 r. w wyniku upadku z wysokości podczas prac budowlanych doznał uszkodzenia rdzenia kręgowego. Dziś jest członkiem paralekkoatletycznej kadry narodowej w konkurencji pchnięcia kulą w klasie F55. Na co dzień pracuje w dziale promocji urzędu gminy i działa w radzie sołeckiej. Jako wolontariusz współpracował z różnymi organizacjami m.in. dla osób z niepełnosprawnością czy seniorów. Nowy wózek pozwoli mu aktywnie działać we wszystkich dziedzinach życia.

Dofinansowania do rehabilitacji otrzymały w tym roku 32 kobiety po amputacji piersi. Wśród nich jest 34-letnia Ewelina, która dwa lata temu przeszła mastektomię i usunięcie węzłów chłonnych w lewej ręce. Do Fundacji wnioskowała o turnus rehabilitacyjny, który pozwoliłby jej odzyskać sprawność ręki i wrócić do pracy. Więcej historii beneficjentów na stronie www.pbr.pl. Raport Roczny Fundacji Poland Business Run można znaleźć w tym miejscu.. Źródło: materiały prasowe Fundacji Poland Business Run.

Follow https://twitter.com/sportmalopolska Sportowy24.pl w Małopolsce

Wideo Nie żyje Wojciech Łazarek